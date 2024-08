Una cámara de seguridad captó el enfrentamiento entre una mujer y dos asaltantes en San Antonio de Pichincha

Eran las 19:00 en el barrio Santo Domingo, en San Antonio de Pichincha, cuando María (nombre protegido) llegaba a su casa después de una jornada de trabajo. Sorpresivamente, fue atacada por dos delincuentes en una motocicleta, uno de ellos la amenazó con un cuchillo y le robó el teléfono celular y la cartera.

Cuando los asaltantes pensaban irse con el botín, la mujer, impulsada por la ira, corrió tras de ellos y los empujó, logrando botarlos de moto para enfrentarlos.

"Se me subió la adrenalina, el coraje y la rabia, porque esto viene pasando en muchas ocasiones ya. No me importó nada, la verdad. Lo único que pedía era ayuda de la gente, pero no tuve ese apoyo", señaló María.

El hecho ocurrió en el Pasaje Guerrero y 13 de Junio donde, según los vecinos, esta clase de ataques son frecuentes.

"Es indignante vivir a diario en la zozobra. No hay momento que se pueda transitar con seguridad", enfatizó otra moradora.