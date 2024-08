De enero a junio de 2022 se reportaron 112 fallecidos por siniestros de tránsito en Quito. En el mismo periodo del año pasado se dieron 116 y 126 en lo que va de 2024, según los registros de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT). Por eso, las autoridades municipales decidieron comenzar a sancionar con multas y cárcel a quienes no respetan los índices de velocidad y, en el primer día de operativos, siete personas fueron castigadas.

Esa medida también ha generado una ola de críticas en contra de la gestión del alcalde Pabel Muñoz López, quien en una transmisión en vivo de redes sociales que realizó ayer, 31 de julio, dijo que no está de acuerdo con que una persona sea apresada por conducir sobre los límites de velocidad no permitidos. Como solución, el Burgomaestre propuso que la AMT pida, en las audiencias, que los sancionados solo realicen trabajo comunitario y no los apresen.

Le puede interesar: Quito: estos son los límites de velocidad en zonas urbanas y perimetrales

Conocidos abogados han cuestionado que se detenga a los conductores. Uno de ellos fue Felipe Rodríguez: