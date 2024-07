En los 25 estudios hechos a las aguas del río Machángara de Quito, entre 2015 y 2024, hay una conclusión reiterada. La contaminación proviene de las descargas de los hogares y de ciertas industrias que botan aguas sin tratar al alcantarillado.

No hay datos desagregados sobre las industrias que no cumplen las normativas ambientales, pero las muestras evidencian presencia de metales pesados usados por las fábricas. Hay cobre, cromo, plomo que se usan como disolventes o para elaborar pigmentos o materiales de construcción. La información exacta no se conoce porque hay pocos controles.

En el 2015, la Empresa de Agua Potable estudió 2 910 muestras y detectó mayor contaminación en ocho sectores. Tres de ellos cerca de fábricas de la zona industrial, en Guamaní, al sur de la ciudad.

El agua contaminada por las industrias cambia de color. Este negro intenso se forma cerca de El Conde, aguas abajo. Ahí se funde con el líquido verde contaminado de otra vertiente.

Cerca del Camal Metropolitano y El Recreo hay muestras de contaminación que superan hasta en un 3000% los rangos permitidos para que el agua sea considerada potable. Incluso hay animales muertos que arrastra la corriente, que atraen hasta ratas incrementando el perjudicio para el ser humano.

Le puede interesar: La justicia ordenó que se reparen daños causados en el río Machángara