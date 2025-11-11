Quito
Más de 200 kilos de carne de res se hallaron en un camal clandestino de Calderón

La carne y equipos para el faenamiento fueron decomisados como parte del operativo y serán destruidas al poner en riesgo la salud y la integridad de los consumidores.

   
    El centro fue clausurado y la carne y equipos decomisados, al representar un riesgo.( AMC )
Una vivienda en una zona residencial de Calderón, en el norte de Quito, albergaba dos actividades ilícitas: un camal clandestino y una presunta planta de procesamiento de oro ilegal.

Durante un operativo de la Agencia Metropolitana de Control (AMC), la Policía Judicial, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Empresa Metropolitana de Rastro, se hallaron 200 kilos de carne, instrumentos para el faenamiento en condiciones insalubres y licor sin registro sanitario.

"Lo que está detrás de ese faenamiento, presumiblemente es el delito de abigeato, es decir, que se robaba el ganado para luego faenarlo de forma clandestina en este lugar", contó Gustavo Chiriboga, supervisor de la AMC.

En el operativo se evidenció que la carne faenada en el inmueble se almacenaba en una bodega en malas condiciones sanitarias, junto a materiales presuntamente utilizados para la extracción de oro. Desde ahí, habría sido distribuida a carnicerías de sectores cercanos como San José de Morán, San Juan de Calderón y Pomasqui.

Las evidencias fueron decomisadas como parte del operativo y serán destruidas. Chiriboga resaltó que estas prácticas ponen en riesgo la salud y la integridad de las personas "porque no se lo hace de forma técnica, se contamina la carne y eso produce afectaciones".

Una presunta planta de procesamiento de oro ilegal funcionaban en una vivienda

Durante el operativo se identificó una presunta planta artesanal de procesamiento de oro, aparentemente vinculada a actividades de minería ilegal en Imbabura.

En el lugar se hallaron 34 sacos de carbón activado, valorados por más de USD 1 200 millones, equipos de trituración, separación y concentración de material aurífero, indicios recogidos para las investigaciones correspondientes.

Por estos actos, una persona fue detenida. Se trata de Sandro R., mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana.

Con base en el Código Municipal, la persona responsable del camal clandestino podría enfrentar una multa de nueve a 15 remuneraciones básicas unificadas, es decir, entre USD 4 230 y USD 7 050, por operar sin permisos municipales, además de las acciones penales que puedan derivarse por la presunta actividad minera ilícita.

