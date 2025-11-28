150 personas cumplirán trabajo comunitario en el Quitofest

Durante las tres jornadas del Quitofest 2025, del 28 al 30 de noviembre de 2025, en el parque Bicentenario y con entrada libre, se contará con el apoyo de 150 personas que cumplirán horas de trabajo comunitario.

Se trata de quienes cometieron infracciones y eligieron el programa de Trabajo Comunitario en lugar de pagar una multa. Por eso -según explicó la Agencia Metropolitana de Control (AMT) - durante el Quitofest apoyarán en tareas organizativas y de servicio.

Con esta modalidad, la sanción se transforma en un aporte directo para el cuidado y buen desarrollo de la ciudad, informó el Municipio.

Gustavo Chiriboga M., supervisor metropolitano de la AMC, señaló que quienes cumplen trabajo comunitario recogerán residuos sólidos dentro y fuera del parque Bicentenario. Además, brindarán apoyo logístico para orientar a los asistentes del festival en las rutas de ingreso y salida, zonas de evacuación y puntos de encuentro, así como en el acompañamiento a personas con discapacidad, adultos mayores y otros grupos de atención prioritaria.

