Xavier Hervas: "Guillermo Lasso miente"

"El martes 22 de marzo el presidente de la República me visita en la fábrica de Cotopaxi. Conversamos. No tuvimos ningún conflicto. Le he dicho que ID es un partido democrático. Le dije que yo no voto y que además no controlo los votos de los demás. Fue un diálogo normal. Salió alegre", relató Hervas este lunes.

"La misma ministra de Gobierno sale a decir en Teleamazonas que ID no le ha pedido nada", agregó.

- Investigación del SRI -

Según Hervas, a partir del discurso del presidente ha recibido una "serie de cartas y una serie de acciones" de parte del SRI, sin embargo, pese a ser cuestionado, no precisó si las indagaciones a sus cuentas habían comenzado mucho antes.

El político detalló que tiene seis empresas y que tiene participación como accionista en el Hospital Metropolitano (Quito).

Aseveró que durante el 2020 sus empresas pagaron 645.705 dólares en impuestos y USD 1,9 millones en nómina; y que en 2021 sus compañías pagaron más de 652.000 dólares en impuestos y más de dos millones de dólares en nómina.