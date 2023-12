Wilman Terán minimiza la solicitud de juicio político que Construye presentó en su contra

Este pedido de juicio político podría tratarse en un año y medio, pues hay otros pedidos que deben ser evacuados antes. Cinco de esos de la Asamblea anterior e incluye a otros vocales y exvocales del mismo organismo.

Hasta tanto, la judicatura presidida por Terán ya habrá designado a los siete jueces de la Corte Nacional porque prevé hacerlo en febrero próximo. También emprenderá el concurso de jueces de primer y segundo nivel y de los funcionarios de la carrera administrativa jurisdiccional.

Wilman Terán, que hace caso omiso a los cuestionamientos al concurso de jueces, también minimizó este proceso. Sin embargo, de darse en el 2025, cuando le correspondería y si nada cambia en el calendario de juicios políticos, podría terminar con su censura y destitución.

"Presentar una petición no significa que ya está en problemas. No. Es una simple petición que, de lo que he escuchado, carece absolutamente de fundamentos", dijo Terán.

El Presidente de la Judicatura está tan seguro porque tiene un factor más a su favor, el juicio iniciaría en abril del 2025, cuando él ya no estaría en funciones. Su período termina tres meses antes.