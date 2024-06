Dos sentencias , una favor de Diana Salazar , fiscal general del Estado, y otra en contra de Diana Atamaint , presidenta del CNE, han generado debate sobre cuándo sí y cuándo no se comete violencia política de género.

"Cuando no nos permiten ejercer las funciones dentro del partido o la organización política, dentro de la Asamblea, dentro del concejo metropolitano o en la junta parroquial, también son formas de violencia política", agrega.

La abogada Jéssica Jaramillo resalta que la política "es sumamente patriarcal y machista" y la violencia política de género se cristaliza, por ejemplo, cuando en campaña electoral a una candidata se le critica por su físico y no por sus propuestas.

"En el caso de Diana Salazar existen todos los elementos para que se constituya una violencia política de género, porque f ueron actos que le impedían el ejercicio de sus funciones y actos de vejamen por su condición de mujer y por ser afroecuatoriana. No solo se analizan los epítetos, sino las acciones que generaron para que renuncie al cargo, para que se analice su proceso de designación. Todas estas acciones constituyen la violencia política de género", argumenta.

Entonces, en este caso en específico yo me hago la pregunta: ¿Lady plagio se le puede decir a un hombre? Mi respuesta es sí. Por lo tanto, en este caso específico no veo donde está la violencia de género hacia la Fiscal, en otros, evidentemente sí, porque ella ha sido blanco de violencia política de género", analiza.

"La pregunta que hay que hacerse para entender si hay violencia de género es: ¿si es que fuera un hombre le dirían lo mismo? Entonces la respuesta va hacia cuando te hacen señalamientos como: 'andate a la cocina’, están sugiriendo que el espacio público no es para la mujer sino el espacio para el hogar o cuando señalan tu vida sexual y hay insultos relacionados a la prostitución o cosas por el estilo

No lo ve así María Sol Borja , quien considera que la fiscal sí ha sido objeto de violencia política de género en otros contextos, pero en este caso puntual "la sentencia un poco va en la línea de que ella es copiona si queremos decirlo de alguna manera. No veo donde está la carga de género ".

Agrega que los funcionarios públicos están expuestos al escrutinio público y la sentencia puede generar un mal precedente: "Como periodista, como ciudadana si me preocupa que las funcionarias en el ejercicio de una función pública se blinden o pretendan blindarse del escrutinio a través de una sentencia que alega violencia de género cuando a mi modo de ver en este caso particular por lo menos no hay y puede sentar un precedente para que otras funcionarias apelen a esa situación y se escapen un poco de esta parte que viene obligatoriamente con su función".

Para Jéssica Jaramillo, en el caso de Salazar "no había una carga de violencia de género, creo que más bien puede encajar en expresiones de descrédito. Es una sentencia que puede generar un precedente. La consecuencia es, ¿por qué en el caso de Diana Salazar el mismo juez tiene un criterio y en el Diana Atamaint tiene otro?".

En cambio, en el caso de Diana Atamaint, la abogada Jéssica Jaramillo considera que "sí hay elementos y argumentos que configuran una violencia política de género". Subraya que las críticas y cuestionamientos deben hacerse en el marco del respeto, sin difamar y sin insultar. "Uno puede hacer un periodismo cuestionador, pero no puede hacer en nombre de eso difamar a una mujer. Las formas son importantes, por lo tanto, se puede cuestionar, se puede criticar, lo que no se vale es insultar", sostiene.

