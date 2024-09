Verónica Silva, candidata a la vicepresidencia por el Partido Socialista, no podrá inscribirse en el CNE

Los fallecidos siguen siendo un problema para el padrón electoral. Esta vez no aparecen entre los votantes, Verónica Silva, es la candidata a la vicepresidencia por el Partido Socialista y su caso es sui generis.

Estaba registrada como fallecida por el Registro Civil. Esa información la entregó al CNE y por eso fue borrada del padrón para las próximas elecciones.

La compañera de fórmula de Pedro Granja, conoció del problema en julio cuando fue a inscribir a su hijo, el Registro Civil hizo la corrección, pero no le explicaron las razones, ofrecieron investigar.

Le puede interesar: El Partido Socialista denuncia que Verónica Silva, su candidata vicepresidencial, consta como muerta en el registro electoral

Sin embargo, en el CNE son categóricos en que no pueden modificar los datos y al no constar ella, no puede ser candidata.

Verónica Silva presentó junto al presidente de su partido, Gustavo Vallejo, un recurso ante el Tribunal Contencioso Electoral para ser incorporada en el padrón y poder participar en las elecciones.