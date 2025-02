Verónica Abad acudió la mañana de este viernes 28 de febrero hasta la Asamblea Nacional para pedir, por segunda vez, que sus legisladores realicen una fiscalización a quienes considera no le dejan desempeñar el cargo de Vicepresidenta.

"No me han dejado trabajar, no me han dejado cumplir las funciones para los ecuatorianos. Estoy aquí una vez más haciendo una insistencia a la Asamblea Nacional para que fiscalice a aquellos que quieren impedir mi cargo", refirió.

LEA: TCE ratifica que Daniel Noboa no cometió violencia política de género contra Verónica Abad