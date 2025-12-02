La vacancia legislativa regirá desde el 22 de diciembre hasta el 5 de enero del próximo año

El periodo de vacancia legislativa, que rige desde el 22 de diciembre de 2025 hasta el 5 de enero de 2026, fue aprobado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional.

El primer artículo de la resolución, aprobada el 1 de diciembre, declara el receso que va desde el 22 de diciembre del presente año hasta el 5 de enero próximo. La medida rige para los legisladores, las sesiones del Pleno, las comisiones especializadas y ocasionales, reuniones de grupos parlamentarios, Comité de Ética, las reuniones del CAL, etc.

El artículo 123 de la Constitución señala que el pleno sesionará de forma ordinaria y permanente, con dos recesos al año de quince días cada uno. Las sesiones serán públicas, salvo las excepciones establecidas en la normativa.

