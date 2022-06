Transportistas se reunieron con Lasso mientras taxistas y choferes de expresos escolares protestaron en Quito

La convocatoria en ambos gremios fue por iniciativa de las bases, los dirigentes no han tomado una postura oficial.

¿Un espaldarazo al Gobierno?

Tras la reunión de este jueves, Vizcaíno señaló ante los medios que habían conversado con el jefe de Estado temas relacionados a la inseguridad que sufre su sector, líneas de crédito y reducción de trámites burocráticos.

"Hoy el presidente ha dispuesto que se implemete un plan nacional de seguridad, a través del excedente del SPPAT (Servicio Público para Pago de Accidentes de Tránsito), en carreteras y las ciudades, que permitirá tener puntos de descanso seguros y se crearán redes integradas con la Policía y el Ejército", dijo Vizcaíno.

Luego, el ministro de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Marcelo Cabrera, enfatizó que en los diálogos "no ha estado en ningún momento la revisión de los precios de los combustibles" y que más bien se ha hablado de medidas compensatorias.

Vizcaíno hizo un paréntesis para expresar que ellos respetarán "el régimen constitucional y democrático del país".

Por otra parte, y casi al final de su intervención ante los medios, uno de los periodistas le cuestionó a Gómez si habían ido a Carondelet a respaldar al Gobierno.

El líder de la Fenacotip respondió que ellos no se iban a prestar para "manejos politiqueros" y que su gremio no había participado en estas movilizaciones porque no fueron considerados en las mesas de diálogo previas a las marchas.

"Estamos por una invitación del señor presidente (...). Creo que los temas que hemos planteado el Gobierno los conoce, los ministerios lo conocen y desde luego toda la hoja de ruta que se ha trazado, simplemente tiene que finiquitarse", acotó Gómez.

"Hoy sería muy difícil plantear temas (ante el Gobierno). Creo que no. Esa no es la verdadera acción de quienes estamos comprometidos con el país", puntualizó.