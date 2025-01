Elecciones 2025 | Luis Felipe Tillería presentó una denuncia contra Daniel Noboa en el TCE

El candidato presidencial por Avanza, Luis Felipe Tillería , presentó este lunes 6 de enero de 2025 una denuncia en contra del presidente-candidato Daniel Noboa ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) acusándolo de una infracción grave por no solicitar licencia para hacer campaña.

LEA: Noboa veta totalmente tres proyectos de ley, incluida la que sanciona los camisetazos y la de creación de empleo joven

Daniel Noboa no pidió licencia para hacer campaña, proceso que empezó oficialmente desde el 5 de enero. Su círculo cercano asegura que no lo necesita porque no hay reelección, pues completa el periodo que dejó vacante Guillermo Lasso tras la muerte cruzada.

No obstante, sí apareció para dar un mitin desde el Palacio de Gobierno, después de que simpatizantes se concentraran en la Plaza Grande, en el Centro Histórico de Quito.

El ministro de Gobierno, José De La Gasca, dijo que aquello no fue un acto proselitista, sino un simple saludo.

LEA: El ministro de Transporte ordena retirar toda la propaganda electoral del Puente de la Unidad Nacional