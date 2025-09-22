Política
22 sep 2025 , 21:45

TCE sanciona a Juan Cristóbal Lloret por inducir el voto a Luisa González en 2023

El denunciante de Lloret fue Juan Esteban Guarderas, quien buscaba la destitución del Prefecto de Azuay.

   
    Juan Cristóbal Lloret en una sesión.( Prefectura Azuay )
En un fallo de primera instancia, el juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Ángel Torres, sancionó con USD 4 700 al prefecto del Azuay, Juan Cristóbal Lloret (RC).

El Prefecto fue encontrado culpable de usar su cargo de autoridad pública para inducir el voto a favor de Luisa González en las elecciones anticipadas 2023.

El denunciante de este caso fue Juan Esteban Guarderas, activista político y exconsejero del Cpccs, señalado de tener afinidad con el Gobierno.

Guarderas señaló que Lloret, en una cuenta de Facebook, hizo publicaciones para incentivar el voto por Luisa González, lo que está prohibido por el Código de la Democracia.

La sanción contra Lloret aún puede ser apelada ante el Pleno del TCE.

