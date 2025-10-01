El TCE dejó sin efecto la remoción de Fabián Iza como alcalde del cantón Rumiñahui

Por unanimidad, el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) dejó sin efecto la remoción de Fabián Iza como alcalde del cantón Rumiñahui, en la provincia de Pichincha. Los cinco jueces convinieron en que la decisión adoptada por el Concejo Municipal, el pasado 10 de septiembre, presentó vicios legales.

Con esta decisión, que es de aplicación inmediata, Iza continuará al frente de la Alcaldía. Él se mantuvo en el cargo mientras el TCE se pronunciaba.

