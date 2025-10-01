Política
El TCE dejó sin efecto la remoción de Fabián Iza como alcalde del cantón Rumiñahui

Los cinco jueces convinieron en que la decisión adoptada por el Concejo Municipal, el pasado 10 de septiembre, presentó vicios legales.

   
    Imagen de archivo de una reunión en Rumiñahui.( Facebook Fabián Iza )
Por unanimidad, el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) dejó sin efecto la remoción de Fabián Iza como alcalde del cantón Rumiñahui, en la provincia de Pichincha. Los cinco jueces convinieron en que la decisión adoptada por el Concejo Municipal, el pasado 10 de septiembre, presentó vicios legales.

Con esta decisión, que es de aplicación inmediata, Iza continuará al frente de la Alcaldía. Él se mantuvo en el cargo mientras el TCE se pronunciaba.

Iza fue acusado de proselitismo político

La decisión se tomó con cinco votos a favor y dos en contra, tras una extensa sesión extraordinaria.

"Este día va a quedar marcado como el día del bochorno y la vergüenza en Rumiñahui. Hoy se intenta dar un golpe a la democracia y la voluntad popular expresada en las urnas", expresó Iza durante la sesión.

Resaltó que la denuncia en su contra "carece de sustento legal" y está "desbordada de intereses y ambiciones". Iza fue acusado de proselitismo político.

