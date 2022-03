Subsecretario de Gobernabilidad: "Lo que plantea la UNE no es una verdad absoluta"

El Gobierno Nacional evalúa la vía jurídica y financiera para responder a las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI). Juan Manuel Fuertes, subsecretario de Gobernabilidad, dice que se hacen análisis de la carga presupuestaria que implicaría el proyecto, tal como lo aprobó la Asamblea.

Al ser consultado sobre la posibilidad que plantea la Unión Nacional de Educadores (UNE) de presentar una demanda de incumplimiento si el Ejecutivo no da paso a las reformas, Fuertes dice que esta no es la única organización de docentes y que no tienen "la verdad absoluta".

La línea del Gobierno se basa en que la resolución de la Corte Constitucional observa la resolución de la Asamblea anterior en cuanto a los requisitos que se establecen para aprobar leyes que implican recursos estatales. En ese sentido, Fuertes indica que el objetivo es tomar decisiones "responsables".

Sobre la respuesta de la fuerza pública a la marcha de la UNE que se desarrolla la tarde de este 18 de marzo, el Subsecretario aseguró que la fuerza pública responderá de manera democrática y velando por el orden público, la integridad de las personas y los bienes.