Los spots de los candidatos a la presidencia son cada vez más elaborados, según expertos

Los últimos spots de los candidatos presidenciales son más elaborados, incluso apelan a música dramática y tienen un tono más oscuro en las imágenes.

Alondra Enríquez, consultora político digital, dice que están utilizando diferentes tipos de mensajes en las redes para encontrar a los indecisos. Sin embargo, parecen ir a ciegas. No descuidan a los jóvenes, pero los dos están tras otros segmentos de población. Daniel Noboa aumentó su presencia en Facebook, donde está sobre todo el elector millennial, y Luisa González apunta al Twitter.

“¿Por qué apuntalar más a Twitter? Porque una de las debilidades de Luisa González es precisamente la población de 40 años para arriba que, en cambio, es una ligera ventaja para Daniel Noboa”, asegura Alondra Enríquez, consultora política digital.

Daniel Noboa todavía tiene una importante presencia en el público joven. En TikTok, por ejemplo, aunque bajó el número de publicaciones, mantiene altos niveles de interacción.

Los mensajes, en su mayoría y en ambos casos, son cortos. Sin embargo, algunos spots de González pueden pasar el 1:30, y en el caso de Noboa, uno llegó a 2:30. Para Enríquez, el tiempo no influye.

“Tanto es así que los últimos estudios revelan que la atención es de 3 segundos. Los equipos de campaña no comprenden que la gente necesita motivos para movilizar el voto y convencerse de las propuestas y la gestión de los próximos cuatro años”, explica Enríquez.

Fabricio Betancourt, experto en marketing político, coincide en que esos mensajes deben ser breves y no aburridos y que esa búsqueda de indecisos no logra su objetivo porque están buscando afectar al otro candidato y no proponer.

“No existe un megaproyecto o una megapropuesta que haya presentado alguno de los dos candidatos y que sea enarbolado por casi la mayoría de los ecuatorianos y más bien se han enfocado en algo general”, explica Fabricio Betancourt, experto en marketing político.

Los dos expertos coinciden en que las estrategias pueden volverse más visibles en la última semana de elecciones. Y que se podrá identificar con mayor claridad a quienes están buscando los candidatos para ganar la elección.

