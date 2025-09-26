Gabriela Sommerfeld pide considerar al crimen organizado como amenaza para paz internacional

La ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld, instó a reformar el sistema multilateral de las <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/naciones-unidas target=_blank>Naciones Unidas</a> para que tome en cuenta la realidad de los países en<b></b> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/gabriela-sommerfeld-base-militar-estados-unidos-GH10175982 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/cne-proceso-electoral-consulta-popular-asamblea-constituyente-referendum-JH10179044 target=_blank></a> <b></b>