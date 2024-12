Andrea Arrobo es censurada en la Asamblea por incumplimiento de funciones

Otto Vera, en conducción de la sesión 986, otorgó la palabra al interpelante, Jaime Moreno Félix, quien tiene dos horas para su exposición. La interpelada no hará uso de ese tiempo.

Agregó que la información técnica de sus actuaciones fue enviada al Parlamento, por lo que su presencia no es necesaria. A pesar de ello, el 4 de diciembre, la presidenta del Legislativo, Viviana Veloz, aseguró que se tomarían todas las medidas "para garantizar la seguridad y comparecencia" de Arrobo. Aunque no detalló cuáles serán esas acciones.

Esta es la segunda ocasión en la que Arrobo no asiste, luego de que el pasado 3 de diciembre anunciara que no comparecería por temor a represalias. En una carta, también aseguró tener pruebas que demuestran su inocencia, como chats con el presidente Daniel Noboa , en el que advierte de la crisis energética.

Con apenas 86 legisladores presentes, y sin la presencia de la interpelada, Andrea Arrobo Peña , la Asamblea Nacional reinstaló la sesión para tratar el juicio político en su contra. La exministra de Energía y Minas del gobierno de Daniel Noboa, es señalada de no tomar decisiones a tiempo para evitar los apagones en Ecuador.

Con 112 votos a favor y tres abstenciones, la exministra de Energía y Minas, Andrea Arrobo Peña, fue censurada políticamente. El Pleno señaló que es responsable de incumplimiento de funciones en el ejercicio de su cargo, debido a que el estiaje ocurre de manera cíclica cada año y que se debieron tomar medidas para evitar la crisis.

Con la decisión, Arrobo Peña no podrá ejercer un cargo público por el lapso de dos años. No cabe la destitución, debido a que actualmente ya no es funcionaria pública.

La resolución presentada por Jaime Moreno también pide remitir el expediente del juicio político a la Fiscalía General del Estado para que se inicie una investigación penal sobre la crisis energética y las posibles omisiones de Arrobo.

La decisión se tomó tras escuchar al interpelante y a 12 legisladores durante el debate. Arrobo tenía tres horas para presentar sus argumentos, pero no acudió.