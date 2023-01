Seis exconsejeros de Participación piden a la Corte Constitucional que revea su destitución

Este lunes se cumple una semana de la destitución de los siete consejeros de Participación y seis de ellos acuden de nuevo a la Corte Constitucional con recursos de ampliación y aclaración.

En su mayoría piden a los magistrados que revean su decisión. Uno de ellos el expresidente Hernán Ulloa.

"Lo que he solicitado concretamente es que la Corte en virtud de esta proporcionalidad que tiene que haber entre el presunto incumplimiento y la sanción, pues simplemente revoque esa decisión radical de haber destituido a los 7 consejeros".

De los consejeros destituidos cinco están en campaña y este domingo podrían ser reelectos, pero la ley de servicio público establece que un funcionario destituido no podrá regresar al sector público por dos años, y luego de ese tiempo tampoco podrá reingresar a la misma institución.

María Fernanda Rivadenerira, quien está en la papeleta y también presentó un recurso ante la Corte, tiene otra interpretación de esta norma.

"Yo estoy habilitada no estoy impedida de ejercer algún cargo público, segundo la sentencia no está en firme, puesto que he realizado un recurso de ampliación y aclaración".

Mientras Gina Aguilar quien junto con Olindo Nastacuaz son los únicos consejeros que quedan habilitados, también entregó un escrito en la Corte Constitucional, pidiéndole que actúe para que el legislativo posesione a los suplentes.

"...es indispensable ampliar el auto de verificación determinando directrices exactas y claras con plazos para que la Asamblea cumpla su deber constitucional de posesionar a los miembros del Pleno del CPCCS..."

Al momento se desconoce cuándo la Corte atenderá estos pedidos.