El secretario general de la OEA llegó a Ecuador para firmar acuerdo por la seguridad

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, llegó este sábado 18 de octubre a Quito. Horas antes, había anunciado en su cuenta de X que iba a visitar Ecuador con el objetivo de fortalecer "los lazos de cooperación" en materia de seguridad con el Gobierno Nacional.

La visita del funcionario se extenderá hasta el lunes, día en que se reunirá con el presidente de la República, Daniel Noboa. Se tiene previsto que Ecuador y la OEA suscriban el lunes un memorando de entendimiento para la cooperación técnica en seguridad.

Ramdin aseguró que el objetivo de la Secretaría General es "apoyar a los Estados Miembros, a solicitud de estos, en el diseño e implementación de respuestas institucionales a los complejos desafíos relacionados con la seguridad ciudadana y el fortalecimiento institucional".

El viernes, el secretario había condenado también en X la explosión de un carro bomba ocurrida el martes en Guayaquil. Ramdin calificó el hecho como "un acto de terrorismo que no tiene lugar en las Américas".

"Los ataques que tienen como objetivo a civiles y espacios públicos son una afrenta a la democracia, la paz y el estado de derecho", aseguró.

La noche del martes una camioneta explotó afuera de un edificio en el norte de la ciudad, que además es propiedad de la familia del presidente Noboa. La detonación dejó un fallecido, 28 heridos (dos de gravedad) y daños materiales cuantiosos.

El Gobierno Nacional atribuyó el ataque a la organización criminal Los Lobos, en "represalia" a los operativos contra la minería ilegal que las fuerzas de seguridad están realizando en el norte del país.

Ecuador vive desde 2024 bajo un conflicto armado interno declarado por el presidente Noboa para enfrentar a las bandas criminales, que han sido denominadas como terroristas, y a quienes se les atribuye la escalada de violencia que vive el país en los últimos años, que lo ha ubicado a la cabeza del índice de homicidios en Latinoamérica.

La oleada de asesinatos se ha agudizado en 2025, ya que en el primer semestre de este año Ecuador registró 4 619 homicidios, un 47 % más que en el mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 3 143.