Saquicela responde a comentario de Lasso sobre supuesto pago de coimas

El pasado 7 de junio, el presidente de la República Guillermo Lasso y el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela se reunieron para hablar del estado de la justicia en el país.

Días antes el primer mandatario había expresado "se dedican a cobrar coimas o ser intermediarios en el proceso de judicial (...) limpien la justicia de una vez por todas", solicitó a la Corte.

Este lunes, el presidente de la Corte respondió a ese comentario: "como presidente de la Corte Nacional, yo no puedo decir que no haya actos reñidos con la ética o actos de corrupción (...) sin lugar a duda no va a haber por parte de la Corte, encubrimiento"

Además, dio más detalles de lo discutido con Guillermo Lasso. "El presidente ha ratificado su respeto a la independencia judicial". Asimismo, Saquicela aseguró que como representante de la función judicial impulsará la honestidad y transparencia, así como el respeto a las decisiones de los jueces.