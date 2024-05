Sade Fritschi explica en la Asamblea el otorgamiento de un registro ambiental en el caso Olón

#LaNuevaAsamblea | @SadeFritschiEc , ministra de @Ambiente_Ec , comunica que en el Proyecto Urbanístico ECHO no aplica una licencia ambiental debido a su actividad, extensión y parámetros técnicos. Por ende, fue categorizado de forma automática como de bajo impacto por el Sistema... pic.twitter.com/GZaFb9ooQa

En cuanto a lo técnico, detalló que el proyecto Echo Olón era de bajo impacto ambiental y no necesitaba de una licencia o consulta ambiental. Incluso dijo que la zona donde se pretendía levantar el proyecto no pertenece a una zona protegida y descartó la presencia de manglar. Hay algarrobo, pero no es una especie de manglar, enfatizó.

La empresa Vinazin, cuya principal accionista es Lavinia Valbonesi, buscaba levantar un proyecto inmobiliario en Olón, pero los comuneros se opusieron porque afectaba a una zona protegida. Al final, la empresa reculó en sus intenciones de construcción.

