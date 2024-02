Rusia niega que sean chatarra los equipos militares que Ecuador quiere entregar a EE.UU.

Rusia negó este martes 13 de febrero que sean "chatarra" los equipos militares soviéticos que Ecuador planea entregar a EE.UU. para su futuro traslado a Ucrania.

"Las recientes declaraciones de las autoridades estadounidenses sobre su intención de transferir al régimen de Kiev el equipo militar ruso, que Quito va a intercambiar por nuevo equipo estadounidense, sólo demuestra que estas armas no son 'chatarra'", señaló hoy el Servicio Federal ruso para la Cooperación Técnico-Militar, citado por la agencia TASS.

Lea también: Rusia advierte a Ecuador sobre las consecuencias negativas de entregar armas soviéticas a EE.UU.

Según la fuente, Rusia propuso a Ecuador "opciones" de cooperación para el mantenimiento de las armas y otros equipos en "buen estado", pero no recibió ninguna respuesta de Quito.

A su vez, insistió en que la decisión de intercambiar los equipos rusos por armamento estadounidense es "ilegal".

"La transferencia de equipo militar de fabricación rusa (soviética) previamente suministrado a la República del Ecuador sin el permiso escrito de la parte rusa es ilegal", señala el comunicado.

Mientras, el embajador ruso en Perú, Ígor Romanchenko, aseguró que los intentos de Washington de convencer a Lima a que transfiera a Ucrania sus equipos rusos y soviéticos "no tuvieron éxito".

El Gobierno de Estados Unidos confirmó la semana pasada que el material militar de fabricación rusa que le entrego a Ecuador como parte de un acuerdo de renovación de equipamiento será destinado para apoyar a Ucrania en su guerra contra Rusia.

"Es un arreglo para transferir equipos al Gobierno de Ucrania que está peleando contra la invasión rusa a su territorio", señaló el subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Kevin Sullivan.

En una entrevista televisiva, Sullivan apuntó que este intercambio de equipamiento militar es "una decisión del Gobierno de Ecuador" con la que Estados Unidos está "muy contento, por estar apoyando a Ucrania en su esfuerzo de defender su territorio".

Al ser preguntado por si ya se había efectuado esa entrega, Sullivan comentó que es algo que "todavía se está considerando dentro del Gobierno de Ecuador".

Sin embargo, la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, aseguró el 24 de enero que este intercambio ya estaba en trámite y que "no viola ninguna normativa, no es ilegal" porque "este equipamiento no está operativo y, si no está operativo, el Ecuador lo puede dar de baja, lo puede vender, lo puede regalar o lo puede intercambiar".

Revise además: Rusia importará más banano de India, tras sanciones a Ecuador

Días antes, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, calificó los equipos como "chatarra" por lo que su país recibirá de Estados Unidos equipamiento nuevo por valor de unos 200 millones de dólares.

La portavoz rusa del Ministerio de Relaciones Exteriores, María Zajárova, declaró, por su parte, que la decisión del Gobierno de Daniel Noboa dañaría las relaciones entre Rusia y Ecuador, después de que Moscú suspendiera por motivos fitosanitarios las importaciones de banano de varias empresas del país sudamericano.