Rosa Argudo gana acción judicial, rechaza regresar al IESS y opta por recibir indemnización

No obstante, hubo críticas por la figura de despido intempestivo que se usó en su contra, en vez de la de visto bueno.

El exasambleísta por Azuay y ahora candidato por el movimiento AMIGO, Bruno Segovia, se ratifica en esa crítica. "La actuación de la jueza está acorde a derecho. Yo lo advertí hace meses atrás, la defensa del IESS fue horrorosa. Tenían que hacer visto bueno. Hubo una camaradería sospechosa con los abogados de ambas partes", refirió para Ecuavisa.com.

Argudo tiene una denuncia penal en Fiscalía por presunto enriquecimiento ilícito. Uno de los denunciantes es el actual legislador y candidato por ADN, Adrián Castro. Esta fue reacción a un pedido realizado por Ecuavisa.com:

"Considero que la defensa técnica del IESS deja mucho que desear, espero que no haya sido también una coincidencia como el cambio de fecha de la audiencia. En cuanto a la resolución, es evidente que la señora no iba a regresar al IESS. Hay que aclarar que en esta audiencia no se tocó en lo absoluto temas penales e incluso la jueza se inhibió de conocer temas referentes al manejo del sindicato del IESS al considerar que no era un tema inherente a la materia que estaba tratando, que en este caso es la laboral. La investigación penal sigue y marcha bastante bien. De la justicia penal no se va a poder safar tan fácil y lo saben. La señora tendrá que devolver hasta el último centavo de lo mal habido que pueda tener.

Otro de los denunciantes, Leonardo Berrezueta, actual legislador y candidato por RETO, se pronunció en los mismos términos.

"No regresa al IESS porque no tiene la cara por todo el daño que hizo. Vamos a ver si ahora puede cobrar esa indemnización. Seguramente habrá jueces que le hagan devolver hasta el último centavo de los dineros mal habidos que se llevó del IESS", expresó en sus redes sociales.

