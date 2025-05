El asambleísta del correísmo Ronal González se expone a una suspensión de hasta 90 días

El Consejo de Administración Legislativa (CAL), que tiene mayoría oficialista, calificó este 29 de mayo una queja presentada por Diana Jácome (ADN) en contra del asambleísta del correísmo, Ronal González.

González es acusado de utilizar un megáfono en las instalaciones de la Asamblea y proferir " gritos ofensivos contra sus colegas legisladores", recoge una nota del Parlamento.

"Aquí estoy, ¿sí me escuchas sinverguenza, sí me entiendes?", expresó el lunes 26 de mayo. Sus expresiones surgieron porque aduce que el presidente de la Asamblea, Niels Olsen (ADN), no le torga la palabra a su bancada.

Ronal González tendrá que defenderse ante el CAL, que en la práctica está controlado por ADN y aliados. Diana Jácome también dará su versión ante esta entidad.

Si el CAL determina que González cometió una falta administrativa muy grave, será suspendido sin sueldo entre 31 y 90 días.

