El sindicalista Richard Gómez fue denunciado en Fiscalía por el comité provisional de trabajadores de CNEL

La Fiscalía General del Estado recibió una denuncia para que investigue al sindicalista Richard Gómez y a otras cuatro personas por presunta delincuencia organizada.

La acusación la presentó este viernes Daniel Garcés, secretario general del Comité Provisonal de Trabajadores de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL).

A ellos se los acusa de realizar movimientos inusuales de la cuenta bancaria donde se depositan los aportes de los trabajadores de la empresa eléctrica.

Le puede interesar: Un documento advierte que en laboratorios de Petroecuador hay falta personal

"En caso de que esto se compruebe, o que se tenga la sospecha, pues eso ya será un tema que lo tiene que analizar la Fiscalía", sostuvo Garcés.

Según la denuncia, en agosto de este año se hicieron 205 débitos por transferencias con un monto total de USD 933 605 y cinco cheques con un monto total de USD 71 964, es decir, más de $1 000,000.

Esas acusaciones se dan un día después de que Richard Gómez, en una entrevista para Televistazo, justificó que el 85 % de ese dinero era para pagar a proveedores por un contrato de 13 000 botas industriales que costaron más de USD 1 millón.

Sin embargo, esos implementos aún no han sido entregados a los empleados de CNEL. Además, Gómez confirmó que está en Miami, Estados Unidos con un problema de salud que no le permite regresar al país, pero no revela lo que padece.

Lea también: CNEL gasta USD 500 millones al año en beneficios sindicales para 6 000 empleados

Hoy 16 trabajadores de CNEL se reunieron para defender a Gómez y desmentir los señalamientos que hizo la ministra de Trabajo. Según ellos, son parte del verdadero comité de trabajadores, pues rechazan el provisional que se creó por 90 días con el aval del gobierno.

"Lo que se pretende es desvirtuar o tapar la ilegalidad que cometieron al reconocer una directiva, entre comillas, de un trabajador que ha traicionado a los propios compañeros", dijo Franz Cabezas, secretario encargado general del Comité de Trabajadores de CNEL.

Ese grupo también presentó una denuncia en la Fiscalía en contra de Garcés porque alegan que ese comité provisional se creó con firmas de empleados de CNEL que no las entregaron para ese fin.