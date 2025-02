Resultados Elecciones 2025: Daniel Noboa ganó en las tres regiones del exterior, que eran bastiones del correísmo

Daniel Noboa ganó en las tres circunscripciones del exterior, con un promedio de 55 % de votos, en las elecciones realizadas el pasado domingo 9 de febrero.

Se trata de un resultado inédito desde que el correísmo gobernó. En los comicios de 2009, 2013 y 2017 esa corriente política había obtenido victoria en todos esos recintos.

Ese respaldo se fue perdiendo desde 2021. Andrés Arauz ganó en Europa, Asia, Oceanía, Estados Unidos y Canadá. Guillermo Lasso triunfó solo en una circunscripción: Latinoamérica, el Caribe y África.

Sin embargo, en 2023, Daniel Noboa ganó en Latinoamérica, el Caribe, África, Canadá y Estados Unidos. El correísmo solo en Europa, Asia y Oceanía.

Ahora, en 2025, Luisa González ocupa el segundo lugar con 34 %, sin victoria en esos distrintos. Esta derrota solo había ocurrido en 2006, en la primera candidatura de Rafael Correa.

Los sufragantes también eligieron asambleístas por el exterior. Hasta el momento, Acción Democrática Nacional (ADN) obtiene tres puestos y la alianza entre Revolución Ciudadana y RETO los otros tres puestos en disputa.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que el 9 de febrero hubo alto nivel de ausentismo entre los ecuatorianos en el exterior. Según los datos oficiales, el 6 5% de los empadronados no acudieron a las urnas.

En Estados Unidos, de los 127 mil electores, 95 mil no votaron, pese a que en 2023 la cifra de ausentes fue mayor, con 99 mil ecuatorianos, al parecer el miedo a las redadas de inmigrantes no afectó la participación. El voto de los ecuatorianos en el extranjero no es obligatorio.