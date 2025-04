Desde Olón, Daniel Noboa agradece a quienes votaron por él

Tras el pronunciamiento del CNE, Daniel Noboa apareció con su esposa, Lavinia Valbonesi, y su madre, Annabella Azín, para agradecer a quienes votaron por él.

"Esta victoria ha sido histórica, una victoria de más de 10 puntos, de más de un millón de votos, no queda duda de quién es el ganador.", expresó.

"En esta campaña todos han dado su corazón para ganarla, para seguir en ese camino hacia la paz, la justicia, el progreso. Quiero darle un agradecimiento especial a mi madre, a mi esposa por haber hecho un esfuerzo inimaginable. Mi madre con un esposo enfermo y mi esposa con tres hijos pequeños. Aun así salían a las calles, iban a los lugares más abandonados para llevar esperanza a su gente. También quiero agradecer de manera especial a las bases, que hoy con una base no muy convencional, con una base de gente muy joven que salió a votar, también de adultos mayores que salieron a votar con un compromiso y patriotismo que nunca he visto. Eso hay que reconocerlo y siempre aplaudirlo. El Ecuador está cambiando y eligió un nuevo camino. Esto hará que nuestros hijos tengan un futuro mejor. Un abrazo absoluto a todos los ecuatorianos que siempre creyeron en este joven presidente, en los momentos más duros, en los momentos más difíciles, aun así me defendían... Ellos se merecen un aplauso...".