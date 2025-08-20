Política
El proyecto de reformas al COIP regresará a la Comisión de Justicia para nuevos ajustes

Los nuevos ajustes se tramitarán en una comisión donde el oficialismo tiene el control.

   
    Pleno de la Asamblea este miércoles 20 de agosto del 2025.( Asamblea )
No hubo acuerdo este miércoles 20 de agosto en el Pleno de la Asamblea Nacional para aprobar un paquete de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Esta iniciativa venía de Fernando Cedeño (correísmo), e impulsada cuando él era presidente de la Comisión de Justicia en el periodo legislativo anterior.

Entre las propuestas están el incremento de penas en delitos como secuestro, secuestro extorsivo, tráfico de drogas, delincuencia organizada, la sanción para la conducta que configura la vacuna extorsiva, se incluyen nuevas circunstancias para el delito de femicidio, a la vez que se tipifica el delito de feminicidio, entre otros tipos penales.

Al momento de la votación, el correísmo respaldó la iniciativa de Fernando Cedeño, pero ADN votó en contra.

Al no existir el respaldo, Rosa Torres (ADN), actual presidenta de la Comisión de Justicia, pidió que se suspenda la sesión por ocho días y que el paquete de reformas regrese a su mesa legislativa para los ajustes pertinentes.

La Comisión de Justicia ahora tiene mayoría oficialista.

