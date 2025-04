El camino abierto para Noboa: su periodo oficial comienza en 2025 y podría reelegirse en 2029

El artículo 114 de la Constitución indica que las autoridades de elección popular podrán reelegirse por una sola vez, consecutiva o no, para el mismo cargo. Pero un fallo de la Corte Constitucional (CC) de 2010 señala que, cuando un jefe de Estado completa el periodo de su antecesor por aplicar una muerte cruzada , ese tiempo no se contabiliza. Es decir, el año y medio que cumplirá Noboa en mayo próximo se considera parte del periodo que le correspondía a su antecesor, Guillermo Lasso .

De acuerdo a los resultados ofrecidos por el Consejo Nacional Electoral ( CNE ), Daniel Noboa gobernará Ecuador hasta el 2029. Sin embargo, en caso de querer postularse ese año para otro periodo, no tendría impedimento para hacerlo, pues su tiempo como presidente de la República recién comenzará a computarse oficialmente el 24 de mayo de 2025.

La excepcionalidad de este periodo de gobierno de Noboa, que compartió su rol como candidato presidencial, generó distintas interpretaciones. El Ejecutivo reiteró que no se trataba de una reelección y, por lo tanto, Noboa -en su rol como candidato- gozaba de algunas licencias. Por ejemplo, que no necesitaba tomar una licencia durante todo el tiempo de campaña.

El jefe de Estado, que mantiene un enconado enfrentamiento con Verónica Abad, quien fue su vicepresidenta, evitaba a toda costa que ella pudiera reemplazarlo mientras él se dedicó a realizar proselitismo. En medio de esa pugna, Noboa designó a Cynthia Gellibert como vicepresidenta encargada.

En la campaña por la primera vuelta electoral, el presidente-candidato pedía licencia por días y encargaba su puesto a Gellibert. Mientras que, en la segunda vuelta, un juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) suspendió por dos años los derechos de participación política de Abad por violencia política de género. El TCE determinó que esa suspensión implicaba, además, su inmediata inhabilitación para ejercer cualquier cargo público.

No obstante, Noboa debía pedir licencia a la Asamblea Nacional para hacer campaña, pero tampoco lo hizo. Notificó al CNE que no lo iba a hacer por verse "imposibilitado", y que no podía depender de que la Asamblea Nacional, controlada por el correísmo, le dé permiso para pedir el voto.

De acuerdo a Zaidán, estas inobservancias de la ley durante la campaña pudieran traerle inconvenientes a Noboa en la Asamblea Nacional o el TCE por "no respetar las reglas electorales". No obstante, descarta que vaya a ser destituido. Cree que pudieran existir, por ejemplo, sanciones económicas.