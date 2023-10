Aquella normativa establece que se prohíbe compartir este tipo de información, en todo tipo de medios de comunicación y medios digitales , además que no se permite la exposición en espacios audiovisuales de la imagen, voz , y nombres de personas que se encuentren inscritas como candidatas o candidatos.

Pese a estas acciones, tanto Daniel Noboa y Luisa González no violan la ley, pues el artículo 202 del Código de la Democracia indica que las redes sociales no son consideradas como medios digitales de comunicación, por lo que la difusión de propaganda electoral en estas plataformas no forman parte de la promoción de campaña.

Según el art. 26 del Reglamento de Promoción Electoral, solo los sitios web y aplicaciones son considerados como medios digitales.