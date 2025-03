Rafael Correa y Jimmy Jairala cruzan trinos en X tras un cuestionamiento a Luisa González

"En lugar de refugiarse en la victimización , cualquier aspirante a la presidencia debe demostrar carácter, responder con argumentos y ganarse la confianza de los votantes con hechos, no con discursos emocionales diseñados para evadir la rendición de cuentas", criticó.

Como es costumbre, Correa no dejó de pasar este comentario para sugerir que la crítica de Jairala está pautada. "Hay gente que vende su conciencia y dignidad por un plato de lentejas. En fin", sentenció.

El entrevistador del programa Un Café con JJ le recordó que en 2021 Andrés Arauz fue candidato presidencial con Centro Democrático sin que haya dinero de por medio. "En 2021, cuando mi ex partido fue su único salvavidas, yo era un patriota. Ud me pagó? Bien sabe que NO. Quien se cree dueño de la verdad suele ser solo inquilino de su propia soberbia", finalizó.

