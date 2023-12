Aspiazu sostiene que hasta finales de los años 1990 yacían en la élite política dos grandes quiteños que encarnaban buena parte del poder nacional. Sixto Durán-Ballén, de la derecha ecuatoriana, y Rodrigo Borja, de la Izquierda Democrática (ID). Sin embargo, desde el año 2000 su erosión fue notoria con la llegada de nuevas corrientes ideológicas.

Además, según el historiador, en una ciudad tan 'cosmopolita' como Quito, las prácticas de la política tradicional se han desvanecido rápidamente. La llegada de las redes sociales ha intensificado la competencia, y las figuras reconocidas no tardan en desaparecer si no mantienen una estrategia clara. “No hay nombres, si debo pensar justo ahora en algún personaje quiteño actual de calibre, no se me viene ninguno con rasgos de liderazgo”.

Paco Moncayo, alcalde de Quito de 2000 a 2009 y excandidato presidencial, muestra una seria preocupación por la falta de grupos que fomenten la formación política en la capital. "Mucho más estando en Quito, donde está la Asamblea, la Presidencia y demás".