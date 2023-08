El nombre de César Pinoargote Rovello se hizo conocido en redes sociales y no precisamente por su labor como concejal de Salinas sino por la difusión de videos virales en los que se lo ve descontrolado y realizando amenazas de muerte contra un grupo de personas.

En el clip literalmente el funcionario público dice: "Te amenazo de muerte a ti, si ese video se hace público, mira, me voy a la cárcel y no me importa porque yo soy loco". Incluso, reiteró la amenaza hablando en inglés.

Tras este hecho César Pinoargote Rovello fue denunciado en Fiscalía por presunta intimidación.

Pero, más allá del video, ¿quién es César Pinoargote?

Le puede interesar: César Pinoargote | "Me equivoqué, me sentía intimidado": la justificación del concejal de Salinas que amenazó de muerte a varias personas