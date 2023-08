El concejal de Salinas, César Pinoargote, desafía y amenaza de muerte a ciudadanos

Un video se viralizó en las últimas horas de este martes 1 de agosto de 2023 en las redes sociales y ha generado múltiples reacciones. En las imágenes se observa al concejal del cantón Salinas, César Pinoargote Rovello, en una actitud hostil y amenazante con otras personas que lo rodean.

"Estamos en Ecuador, la situación está complicada y aquí nadie se puede meter con nadie, porque las cosas están difíciles en nuestro país (...) vivimos una situación complicada en donde hay una muerte, un sicariato todos los días, así que no se puede meter en problemas con nadie", dice el edil. Lo acompaña un individuo, de cabello cano, quien increpa y desafía a quienes se encuentran alrededor.

Segundos después, Pinoargote continúa desafiando a la gente y les dice: "Si quiere denunciar, denuncia. Por Diosito Santo, si me voy a la cárcel, pero alguien se va a ir conmigo al infierno". Y añade: "Te amenazo de muerte a ti, si ese video se hace público, mira, me voy a la cárcel y no me importa porque yo soy loco". Incluso, reiteró la amenaza hablando en inglés.

