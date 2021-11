Proyecto de ley para interceptar aeronaves irregulares inició su periplo en la Asamblea

Un proyecto de ley para interceptar e incluso derribar aeronaves que realicen vuelos al margen de la ley -sobre todo vinculadas al narcotráfico- fue presentado el pasado 19 de noviembre por la legisladora Johanna Moreira (ID) en las ventanillas del área de Gestión Documental del Parlamento.

La finalidad de este proyecto, denominado oficialmente como Ley de Interceptación de Aeronaves Irregulares y Defensa del Espacio Aéreo Nacional, es que la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) tenga amparo legal para interceptar, disuadir, disparar y finalmente derribar una aeronave irregular en caso de "detectar oportunamente" su actividad en espacio ecuatoriano.

Según Moreira, el objetivo es "que podamos tener una ley que pueda responder a la actualidad" ya que -señala la asambleísta- ahora no solo se usan aeronaves tripuladas, sino también drones para el comercio de drogas.

En el documento consta un protocolo para la identificación de aeronaves que pueden catalogarse como hostiles. Estas serían: las que no están siguiendo su curso normal, las que no tienen autorización para estar en el espacio aéreo ecuatoriano, las que no están siguiendo las indicaciones o no responden a alguna torre de control.

Este proyecto fue anunciado en principio por el presidente Guillermo Lasso, en el marco de su plan de lucha contra el narcotráfico.

La ley se complementaría con la vigilancia ejecutada desde el radar que se instaló en el Cerro Montecristi (Manabí), sin embargo ese artefacto no ha vuelto a funcionar desde el 7 de noviembre, cuando se anunció que había sufrido daños en su infraestructura.

Aunque el proyecto inició su periplo por la Asamblea Nacional, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) deberá calificarlo antes de ser enviado a la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral, que sería la mesa que lo trataría.

Y para ello podría transcurrir algunas semanas ya que ese despacho del Legislativo aprobó este jueves 25 de noviembre el cronograma de trabajo para tratar cuatro proyectos de ley relacionados a la seguridad.

Entre los documentos próximos a analizar constan: Código Orgánico de Seguridad del Estado; Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Desarrollo Fronterizo; Ley de Uso Progresivo, Adecuado y Proporcional de la Fuerza y Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Privada.