Las comisiones ya no serán conformadas por 9, sino por 10 legisladores. Al ser un número par, en caso de empate, el voto dirimente lo tiene quien sea designado como presidente de la mesa. Las bancadas se conformarán con 16 legisladores, no con 14 como hasta hoy.

Le puede interesar: Elecciones Ecuador 2025 | 4 455 candidatos participarán en este proceso electoral

El Consejo de Administración Legislativa no cambiará, a pesar del nuevo número de legisladores se mantiene con 7 miembros.

Con estos nuevos números, las organizaciones políticas buscan llegar con el mayor número de legisladores posible e, incluso así, tendrán que alcanzar acuerdos con más asambleístas para poder tener el control del legislativo.