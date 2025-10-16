Política
16 oct 2025

La Procuraduría embargó los bienes inmuebles de Carlos Pólit en Ecuador

El excontralor tiene una deuda millonaria con Ecuador que difícilmente el Estado podrá cobrar.

   
La Procuraduría General del Estado embargó los bienes inmuebles que el excontralor Carlos Pólit tiene en Ecuador.

Pólit está en deuda con el Estado tras su sentencia en firme por concusión en el caso Odebrecht, pues un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia ordenó una reparación integral de USD 40,4 millones.

Sin embargo, los bienes incautados no llegan ni a la mitad de ese monto. En el país tiene registrado a su nombre un departamento en el centro norte de Quito, un parqueadero y una bodega.

Con el embargo, las autoridades ecuatorianas procederán con el remate y la monetización.

Carlos Pólit se encuentra detenido en Estados Unidos, donde fue sentenciado a 10 años de cárcel por lavado de activos.

