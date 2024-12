El pedido o no de licencia de las autoridades que van por la reelección agudiza el debate. El presidente Daniel Noboa y los legisladores de su bancada analizan no solicitarla. El ministro de gobierno, José de la Gasca ha insistido en sus últimas intervenciones en que el Presidente de la República no debe pedir licencia.

Su argumento es que en un dictamen de la Corte Constitucional de 2010 se menciona que este periodo, posterior a la muerte cruzada, no es ordinario y no cuenta como reelección.