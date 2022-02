Piden juicio político para la expresidenta del Consejo de la Judicatura

La CC aclaró que esa potestad no solo le correspondía al titular de la Judicatura, sino a todo el pleno del organismo.

Y es que desde su posesión, en 2019, ella había suspendido temporalmente a 29 funcionarios judiciales, por ejemplo, a los magistrados involucrados en el sorteo irregular de las causas presentadas por el exalcalde de Quito, Jorge Yunda; o al fiscal Juan Carlos Izquierdo, investigado por la muerte de la joven manabita Naomi Arcentales.

Una vez conocida la dimisión de Maldonado, los asambleístas Fausto Jarrín y Viviana Veloz, ambos de UNES, presentaron la documentación para intentar iniciar un enjuiciamiento político contra la expresidenta de la Judicatura y los vocales: Fausto Murillo, Ruth Barreno y Juan José Morillo.

"Hoy la señora presidenta renuncia porque ya no puede suspender jueces, que no piense que se va a salvar del juicio político, que no piense que se va a salvar de las responsabilidades", indicó Jarrín en una rueda de prensa.

Por otra parte, tras la salida de Maldonado, este miércoles inició una controversia sobre quién debe reemplazarla.

La expresidenta dijo que Álvaro Román sería su sucesor ya que fue designado en 2019 por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) Transitorio, cuyas decisiones están blindadas por un dictamen constitucional.

Sin embargo, el presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Iván Saquicela, no está de acuerdo. Desde esta última institución sostienen que Román provino de una terna propuesta por la Fiscalía, y que la Constitución manda que el presidente de la Judicatura sea un delegado de la CNJ.

El pleno de la CNJ resolvió que enviará la terna y solicitará al CPCCS que inicie el proceso de elección de forma inmediata.

Aunque el CPCCS no ha emitido un pronunciamiento oficial, uno de sus vocales, Hernán Ulloa, considera que Román debería seguir como suplente, conforme lo dispuso el CPCCS Transitorio mientras se elige al titular de la terna que enviará la Corte.