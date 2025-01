Osvaldo Hurtado, expresidente de la República: "Los viejos no servíamos para gobernar el Ecuador, estos jovencitos están resultando peores"

Osvaldo Hurtado, expresidente de la República del Ecuador, se refirió con duros términos la mañana de hoy, jueves 9 de enero de 2024, respecto al conflicto que mantienen el presidente Daniel Noboa y la segunda mandataria Verónica Abad y también a todo lo actuado por el Jefe de Estado que ha conllevado a un caos jurídico.

Lo hizo en una entrevista en el programa Contacto Directo de Ecuavisa. Le llama la atención que la vicepresidenta sea designada embajadora de Ecuador en Turquía como un castigo, un destierro al que se acostumbraban hacer los dictadores latinoamericanos y ecuatorianos en el siglo XIX con sus adversarios. ¿Por qué lo hace? "No puede llevarse con ella. Hasta este momento, Noboa no ha dicho si la vicepresidente ha incurrido en delitos, faltas o abusos que justifiquen el trato que está recibiendo. Está moralmente obligado a decirle al país".

¿Cuál es su opinión de que haya designado a una vicepresidenta por decreto? Dijo que Noboa que puede encargar la Presidencia de la República si tiene algún problema personal o de salud, pero eso no está pasando. "Está usando esta figura solo para impedir que Abad ejerza sus funciones. No está enfermo, no tiene minusvalía, al menos visible. Es un abuso de poder clarísimo y me parece que por ese camino se está rompiendo el orden constitucional".

Hurtado calificó como una sapada o viveza lo que Noboa no ha solicitado licencia para participar en la campaña electoral 2025. Un presidente no puede gobernar así porque la Carta Magna y las leyes son clarísimas. No puede usar otros medios para sacar a la vicepresidenta que fue elegida democráticamente. A su juicio, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Corte Constitucional (CC) deben intervenir y poner orden frente al caos que se ha generado.

