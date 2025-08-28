Política
12:47

Óscar Ayerve no puede ejercer como consejero del Cpccs y lo atribuye a operaciones políticas

Ni como titular, ni como suplente. Óscar Ayerve enfrenta barreras para llegar al Cpccs.

   
    Óscar Ayerve en los exteriores del nuevo edificio del Cpccs.( API )
Juan Pinchao
Óscar Ayerve aspira ejercer como consejero del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs), pero no lo ha podido hacer ni en calidad de titular ni suplente.

Aunque fue posesionado por la Asamblea Nacional presidida por Viviana Veloz (RC) el 16 de abril del 2025 como consejero suplente, en los últimos días apareció un impedimento para desempeñar cargo público a pedido de la Corporación Financiera Nacional (CFN).

La mañana de este jueves 28 de agosto, Ayerve acudió a los exteriores del Cpccs, el cual estuvo con resguardo policial, para ofrecer unas declaraciones respecto al tema.

LEA: Concurso Judicatura: no habrá audiencia para que los postulantes respondan

Ayerve sostiene que hay "poderosos intereses" y operaciones políticas para no permitirle ejercer como consejero del Cpccs. Lo atribuyó a Fausto Jarrín, quien es señalado de asesorar al Gobierno.

Ayerve exige desempeñarse como consejero ante la ausencia de Gonzalo Albán, quien pidió unos días de licencia para preparar su defensa en el marco del juicio político que ADN presentó en su contra.

Para la sesión de este jueves, el Cpccs convocó a Roberto Gilbert, el siguiente consejero suplente.

LEA: Asamblea: la presentación de pruebas en el juicio político contra Gonzalo Albán será el 24 de agosto

Óscar Ayerve incluso esperaba ejercer como consejero principal del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs), tras la destitución de la Liga Azul (consejero afines al correísmo), pero no lo logró y ese lugar lo ocupó David Rosero, quien había sido destituido de ese cargo en el Cpccs de Hernán Ulloa y Sofía Almeida.

La Procuraduría avaló que Rosero sí puede desempeñarse de nuevo en el Cpccs. Ayerve acudió a los tribunales e incluso a la Corte Constitucional. Todo esto ocurre cuando el Cpccs tiene que elegir Fiscal, Consejo de la Judicatura y CNE.

LEA: Un conflicto de intereses ronda el concurso de selección de vocales del Consejo de la Judicatura

