El 80 % de las organizaciones políticas en Ecuador son de alquiler, según la Corporación Participación Ciudadana

El fenómeno de los <b>partidos y movimientos políticos de alquiler </b>sigue marcando la vida electoral en <b>Ecuador</b>. Según un rastreo de la <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/presidenciales-han-utilizado-75-por-ciento-fondo-promocion-electoral-YL8683643 target=_blank>Corporación Participación Ciudadana</a></b>, alrededor del <b>80 % de las</b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/organizaciones-politicas-manabi-loja-DA10010311 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/elecciones-ecuador-2023-81-casos-de-violencia-politica-ha-detectado-participacion-ciudadana-AG5668200 target=_blank></a></b> <b></b><b></b>