La Central de Trabajadores (Cedocut) convocó a movilizaciones a escala nacional en contra del gobierno de Daniel Noboa para el jueves 21 de noviembre.

En el caso de Quito, las organizaciones se concentrarán en la Caja del Seguro desde las 16:00.

La organización mencionada dijo que marcharán por "la crisis y la incapacidad del gobierno". "No despidos intempestivos, no persecución sindical, no más inseguridad", es una de sus consignas.

