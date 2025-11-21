Nuevo gobernador del Guayas se desmarca de anteriores pugnas políticas: "he venido a trabajar"

José Arévalo Santana, el sexto gobernador de Guayas durante los dos años de gobierno de Daniel Noboa, mencionó en su discurso de posesión que busca coordinar acciones con todas las autoridades de la provincia.

"Yo realmente he venido aquí a trabajar. He venido a extender todos los puentes necesarios con cada una de las alcaldías y de las autoridades de esta provincia", expresó ayer jueves 20 de noviembre.

De esta forma, Arévalo -quien es criminólogo y se ha desempeñado en el ámbito deportivo- se desmarcó de las pugnas políticas que tuvieron las autoridades anteriores con el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, con quien no pudieron coordinar acciones en conjunto para combatir el crimen organizado.

"Todos los focos que tal vez la criminalidad ha establecido un contexto de cultura, vamos a empezar a trabajarlo. Esa recuperación del tejido social la vamos a manejar con datos estadísticos", agregó Arévalo.

Precisamente, Aquiles Álvarez mencionó en su enlace radial del miércoles que conoce a Arévalo y que las puertas están abiertas para trabajar juntos por Guayaquil.