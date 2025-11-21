Nuevo gobernador del Guayas se desmarca de anteriores pugnas políticas: "he venido a trabajar"

<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/jose-arevalo-santana-gobernacion-guayas-FB10444045 target=_blank>José Arévalo Santana</a></b>,<b> el sexto gobernador de Guayas durante los dos años de gobierno de Daniel Noboa</b>, mencionó en su discurso de posesión <b>que busca coordinar acciones con todas las autoridades de la</b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/las-dos-provincias-mas-violentas-de-ecuador-con-nuevos-gobernadores-guayas-y-los-rios-BA10450472 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b>