21 nov 2025 , 10:49

Nuevo gobernador del Guayas se desmarca de anteriores pugnas políticas: "he venido a trabajar"

En los casi dos años de gobierno de Daniel Noboa, Guayas ha tenido seis gobernadores. José Arévalo, en en su primer discurso habló de trabajar en conjunto con otras autoridades, como el alcalde Aquiles Álvarez.

   
    Foto de José Arévalo Santana, nuevo gobernador del Guayas, en su posesión realizada el jueves 20 de noviembre de 2025.( @WalterAlvaradoG (X) )
José Arévalo Santana, el sexto gobernador de Guayas durante los dos años de gobierno de Daniel Noboa, mencionó en su discurso de posesión que busca coordinar acciones con todas las autoridades de la provincia.

"Yo realmente he venido aquí a trabajar. He venido a extender todos los puentes necesarios con cada una de las alcaldías y de las autoridades de esta provincia", expresó ayer jueves 20 de noviembre.

Le puede interesar: Las dos provincias más violentas de Ecuador con nuevos gobernadores: Guayas y Los Ríos

De esta forma, Arévalo -quien es criminólogo y se ha desempeñado en el ámbito deportivo- se desmarcó de las pugnas políticas que tuvieron las autoridades anteriores con el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, con quien no pudieron coordinar acciones en conjunto para combatir el crimen organizado.

"Todos los focos que tal vez la criminalidad ha establecido un contexto de cultura, vamos a empezar a trabajarlo. Esa recuperación del tejido social la vamos a manejar con datos estadísticos", agregó Arévalo.

Precisamente, Aquiles Álvarez mencionó en su enlace radial del miércoles que conoce a Arévalo y que las puertas están abiertas para trabajar juntos por Guayaquil.

La inestabilidad del cargo

El primer gobernador de Guayas de la administración de Noboa fue Alberto Molina, coronel del ejército en servicio pasivo, quien estuvo cinco meses entre noviembre de 2023 y abril de 2024.

El segundo fue Vicente Auad Cevasco, especialista en derecho, quien duró 9 meses entre abril de 2024 y enero de 2025.

La tercera fue Eliana Molineros, veterinaria de profesión y exdirectora de la Dirección de Bienestar Animal del Municipiuo de Guayaquil, quien estuvo apenas un mes entre enero y febrero de ese año.

Lea también: Los ministros de Noboa que siguen intactos ante cambios en el gabinete

La cuarta fue la exministra de Inclusión Social y exdefensora del Pueblo subrogante Zaida Rovira, quien duró cinco meses en el cargo entre febrero y junio de 2025.

El quinto fue Humberto Plaza, exministro de Vivienda, cuya administración fue de cuatro meses, entre julio y noviembre de ese año. La rotación continua de autoridades no ha permitido continuar con un plan estratégico contra la inseguridad.

