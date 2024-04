Noboa decreta estado de excepción por la crisis energética en el país

Mediante el decreto ejecutivo 229, el presidente Daniel Noboa declaró estado de excepción por grave conmoción interna y calamidad pública en todo el territorio nacional. Esto, debido a la crisis energética que enfrenta el país.

El decreto también determina que el Ministerio de Economía asignará los recursos suficientes para atender el estado de excepción "pudiendo disponer de los fondos públicos necesarios para el efecto, excepto los correspondientes a salud y educación".

En el documento, suscrito la tarde del 19 de abril, el mandatario señala que el objetivo es garantizar la continuidad del servicio de energía eléctrica a escala nacional. Y determina que tendrá vigencia de 60 días, a partir de este 19 de abril.

Lea también: La central hidroeléctrica Mazar sigue sin funcionar, pese a mejora de lluvias

El Gobierno fundamentó el plazo, señalando la necesidad de contar con el tiempo adecuado para superar la crisis y garantizar una "estabilización en un futuro inmediato". Apuntó también que las reservas energéticas almacenadas en los embalses se encuentran en descenso y en valores muy próximos a los mínimos requeridos para mantener la continuidad del servicio eléctrico.

Entre las medidas adoptadas por Noboa no se encuentra el toque de queda. Es decir, que no se restringe la libre movilidad, los ciudadanos no serán detenidos al estar en la vía pública en horas de la noche y madrugada y los uniformados concentrarán sus esfuerzos en las centrales hidroeléctricas y no en patrullajes en las calles.