El presidente Noboa convoca a consulta popular para decidir si Borbón será el nuevo cantón de Esmeraldas

El decreto dice que la consulta popular debería realizarse dentro de los 45 días posteriores a la actual solicitud presidencial.

   
Presidencia de la República
Juan Pablo Carrera
El presidente de la República envió el Decreto Ejecutivo 151, mediante el cual dispone al Consejo Nacional Electoral (CNE) convocar a una consulta popular en el cantón Eloy Alfaro, provincia de Esmeraldas.

El llamado será solamente para los ciudadanos empadronados en las parroquias: Anchayacu, Atahualpa, Borbón, Luis Vargas Torres, Maldonado, San Francisco de Ónzole, Santo Domingo de Ónzole, Selva Alegre, Telembí, Colón Eloy Alfaro del María, San José de Cayapas y Timbiré.

La pregunta es la siguiente:

“¿Está usted de acuerdo con la creación del cantón Borbón en la provincia de Esmeraldas, conformado por las actuales parroquias rurales mencionadas y con sede administrativa en la localidad de Borbón?”

El decreto establece al Consejo Nacional Electoral (CNE) se organice el proceso y que el Ministerio de Economía y Finanzas asigne los recursos necesarios para su ejecución. Además, señala que la consulta popular deberá realizarse dentro de los 45 días posteriores a la actual solicitud presidencial.

