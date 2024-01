Daniel Noboa le cambia el nombre a su cuarto proyecto de ley urgente y el CAL admitió su trámite

Actualizado a las 21:40

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) admitió este viernes el cuarto proyecto urgente en materia económica enviado por el gobierno de Daniel Noboa.

Esto ocurre después que el mandatario enviara un oficio al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, con el que modificó su propuesta, enviada el 15 de enero.

Previamente llamado "Ley Orgánica para la Recuperación de Activos de Origen Ilícito y Transparencia en la Contratación Pública", ahora el documento se titula "Ley Orgánica para el Ahorro y la Monetización de Recursos Económicos para el Financiamiento de la Lucha contra la Corrupción", y fue acompañado de un dictamen favorable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Le puede interesar: La banca asegura que un tributo a sus utilidades afectaría en la entrega de créditos​​​​​

A través de un comunicado, el CAL señaló que tomó esta decisión con cinco votos a favor, después que se subsanara las observaciones realizadas a la primera iniciativa de la Unidad Técnica Legislativa (UTL).

En su informe no jurídico vinculante habían señalado que esta propuesta no cumplía con el requisito de unidad de materia, es decir, no se refiere solo a un aspecto, y que no motivaban la razón de que sea urgente en lo económico.

El contenido del proyecto es igual al inicial, con 66 artículos que reformarían siete leyes: