"Esa es la realidad, necesitamos ayuda con el equipo y la capacitación, necesitamos ayuda adicional con armas y no estamos avergonzados de decirlo. Tenemos un Ejército y una Policía muy fuertes, pero siempre necesitaremos la cooperación internacional para un problema internacional", recalcó.

Respecto a la ayuda de Estados Unidos , recordó que una base militar extranjera no se puede asentar en nuestro territorio, ya que es inconstitucional, pero que sí se puede trabajar en conjunto.

El presidente Daniel Noboa reconoció en una entrevista con CNN, realizada el 16 de enero, que necesita de "ayuda" internacional en todos los aspectos, como recursos, logística, inteligencia, entre otros, para ganar la "guerra" contra el crimen organizado . También consideró que la legalización de las drogas no es la vía para disminuir la violencia en Ecuador.

Por último, respecto a la guerra contra el narcotráfico, se le preguntó si considera que la legalización puede ayudar a combatir este problema, incluso con el expendio de la cocaína.

"No creo que esa sea la respuesta, especialmente no para la cocaína. Creo que necesitamos fortalecer nuestro sistema de salud, nuestros servicios sociales y necesitamos ayudar a la gente. (...) No creo que la solución sea legalizar las drogas", finalizó.

Ecuador vive una desbordante ola de violencia desde la fuga de alias Fito, el 7 de enero, de la cárcel Regional de Guayaquil. Desde entonces hubo amotinamientos, coches bomba, amenazas con explosivos, la toma de un canal de televisión, el asesinato de un fiscal, entre otros.

LEA: Ecuador bajo ataque: ¿Qué otras alternativas tiene el gobierno de Noboa para aumentar sus ingresos?